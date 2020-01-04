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الثقافة

لأول مرة.. دور نشر عربية تشارك فى معرض الكتاب 2020

السبت 04/يناير/2020 - 11:07 ص
جريدة الدستور
آلاء حسن
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كشف الناشر سعيد عيده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، عن أن عدد دور النشر المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، سيصل إلى أكثر من 700 دار نشر مصرية، مؤكدًا أنه تم تخفيض عدد أجنحة الدور لإتاحة فرصة أكبر لمشاركة عدد أكبر من دور النشر.

وأوضح رئيس اتحاد الناشرين المصريين، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن هناك عددًا من التحذيرات على الناشرين القيام بها أثناء فترة المعرض، أبرزها عدم إقامة أي فعاليات في الأجنحة من حفلات توقيع أو ندوات، ولكنها لا بد من تقديم طلب، ويخصص الاتحاد أماكن محددة.

ومن جهته، قال إسلام بيومي، مدير عام المعارض بهيئة الكتاب، إنه يتم حاليًا تجهيز إحصائيات بعدد دور النشر المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، مشيرًا إلى انعقاد مؤتمر صحفي للإعلان عن عدد دور النشر والدول المشاركة، وكل ما يخص المعرض القادم.

وأكد «بيومي» في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن هناك زيادة في عدد دور النشر المشاركة هذا العام بنسبة تتراوح بين 20% و25% عن العام الماضي، كما أن هناك دورًا عربية ستتم مشاركتها لأول مرة.

وعن مشاركة سور الأزبكية هذا العام، أشار «بيومي» إلى أن تم توفير 41 جناحًا له للمشاركة في معرض الكتاب القادم، مؤكدا ضرورة التزامهم بحدود الأجنحة المخصصة لهم وعدم تجاوزها، وباعتبارهم تجار كتب قديمة فيجب عدم عرض كتب جديدة أو مزورة.

وذكر أننا سنجهز كل ما تتطلبه أجنحة السور من ترابيزات وكراسي وغيرها، مشددين على التجار بعدم ارتكاب أي سلوكيات خارجة وألا سيتم سحب ترخيصهم ومصادرة كتبهم.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الـ51 من معرض الكتاب خلال الفترة من 22 يناير الجاري وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، بمقر مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، وتحل السنغال دولة ضيف شرف المعرض، ويأتى جمال حمدان شخصية عام المعرض، الذى يأتى تحت شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع".

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