الأمطار تربك حركة المرور في القليوبية

شهدت كافة مدن محافظة القليوبية اليوم السبت، سقوط أمطار وموجة من الطقس السيئ، وغرق عدد من الشوارع، مما أدى إلى ارتباك في حركة المرور على الطريق الزراعي السريع والطريق الحر "بنها – شبرا" والطريق الإقليمي.



ورفعت أجهزة محافظة القليوبية حالة الطوارئ بمديريات الصحة والكهرباء الصرف الصحي؛ تحسبا لوقوع أية حوادث طرق بسبب الأمطار الغزيرة.



ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة ومواجهة أية حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.



وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.



كما وجه بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسبا للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أية ظروف طارئة.



فيما ناشدت إدارة مرور القليوبية السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، وعدم تخطي السرعات المقررة، وترك مساحات كافية بين السيارات منعا لوقوع أية حوادث.