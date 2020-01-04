-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأمطار تربك حركة المرور في القليوبية

السبت 04/يناير/2020 - 10:55 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صلاح حسنى
طباعة
شهدت كافة مدن محافظة القليوبية اليوم السبت، سقوط أمطار وموجة من الطقس السيئ، وغرق عدد من الشوارع، مما أدى إلى ارتباك في حركة المرور على الطريق الزراعي السريع والطريق الحر "بنها – شبرا" والطريق الإقليمي.

ورفعت أجهزة محافظة القليوبية حالة الطوارئ بمديريات الصحة والكهرباء الصرف الصحي؛ تحسبا لوقوع أية حوادث طرق بسبب الأمطار الغزيرة.

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة ومواجهة أية حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

كما وجه بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسبا للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أية ظروف طارئة.

فيما ناشدت إدارة مرور القليوبية السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، وعدم تخطي السرعات المقررة، وترك مساحات كافية بين السيارات منعا لوقوع أية حوادث.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

فيديو جديد لـ«اغتيال قاسم سليماني»

منذ حوالي 12 ساعة

المشير حفتر يعلن النفير العام لمواجهة تركيا: سنحاربهم رجالا ونساء

منذ حوالي 17 ساعة

مصدر يكشف حقيقة مصرع 17 سجينًا في انقلاب سيارة ترحيلات

منذ حوالي 22 ساعة

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الباردة.. واليوم أمطار رعدية

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم في معارضة سمية الخشاب على حبسها 3 سنوات

تركيا تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه لمصراتة

«منقذ فتاة المنصورة»: 2000 شاب تحرشوا بيها وكانوا هياخدوها معاهم

الأمطار تغرق الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

طرق الوقاية من الإصابة بسكرى الحمل

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

الرئيس نيوز

السيطرة على حريق بأحد المراكب السياحية في الأقصر

واشنطن: انتهى عصر مسايرة أميركا للإرهابيين

وزيرة الصحة إلى أمريكا لاستكمال مباحثات البرامج التدريبية في "طب هارفارد"

مصطفى مدبولي يتفقد اليوم مشروعات "العاصمة الإدارية الجديدة"

منوعات

نصيحة.. هذا ما تفعله الأقفال بحقائبك

منتخب أمريكا يلغي معسكره في قطر

بريطاني محظوظ يفلت من الموت بطريقة استثنائية

دراسة: النوم على أسرة منفصلة يحمى من المشاكل الزوجية

كشكول

تسمم 6 أطفال إثر تناولهم "طعمية فاسدة"بسوهاج

200 مُعلم يناشدون "التعليم" لتغيير المسمى الوظيفي

صورة لـ"الفيس بوك" تقود تلميذاً للسجن بالإسماعيلية

تعرف على المواعيد الجديدة للامتحانات المؤجلة بـ"تعليم البحيرة"

إسلام سياسي

«الأمين العام للأمم المتحدة» يدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف إطلاق النار

مصرع مدني وإصابة 3 في انفجار عبوة ناسفة بأفغانستان

التحالف الدولي ينفي شن هجمات على بغداد

بالفيديو...لحظة تفجير موكب قاسم سليماني بالعراق

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
د.كريمة الحفناوى
ثورة المعلومات ومستقبل العالم
المزيد
ads

الثقافة

لأول مرة.. دور نشر عربية تشارك فى معرض الكتاب 2020

انطلاق مهرجان الساقية للمونودراما في أبريل

«The Greatest Story Ever Told» بنادى سينما الجزويت

يوسف زيدان يطلق "فوات الحيوات" 13 يناير

صفحتنا ع الفيس بوك