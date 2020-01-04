الجزار يتابع تنفيذ مشروعات «المنصورة الجديدة»

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد رجب، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة.



وشدد الجزار على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بأعلى جودة، وإظهار كورنيش المدينة بشكل حضارى يليق بها، وزيادة معدلات التشجير بين العمارات فى المناطق السكنية، كما تم التوجيه بالبدء فى تنفيذ برجين شمال المرحلة الأولى، بارتفاع 22 دورا، باستخدامات (سكنى – تجارى – إدارى).



وأكد وزير الإسكان أننا نهدف لخلق مجتمع عمرانى متكامل يضم جميع الأنشطة السكنية والتجارية والترفيهية وغيرها، ويوفر فرص العمل، والفرص الاستثمارية المختلفة، مضيفًا أنه جارٍ تنفيذ 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمدينة المنصورة الجديدة، وتنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بجانب تنفيذ 58 عمارة بالمرحلة الأولى للإسكان المتميز، بالإضافة إلى تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات.



وأشار المهندس محمد رجب، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إلى الانتهاء من تنفيذ 800 م بالجهة الشرقية من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، بينما بلغت نسبة تنفيذ 1.4 كم بالجهة الغربية من الكورنيش، 82%.



وأضاف أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المرافق، وتشمل شبكات (مياه – ري – صرف – طرق – مطر – كهرباء)، بجانب تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، وهى (مدرستان للتعليم الأساسى - 8 أسواق تجارية بالمناطق (1، 2، 3، 4) - مركز صحى).