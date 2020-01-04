بعد قليل مدبولى يتفقد العاصمة الإدارية استعدادًا للانتقال

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، جولة موسعة فى العاصمة الإدارية الجديدة، تشمل تفقد تجهيزات الحى الحكومى هناك، استعدادا للانتقال المقرر منتصف العام الجاري.



يأتي ذلك في إطار استكمال الإجراءات التي تجري على قدم وساق، إيذانا ببدء عهد حكومي جديد، حيث تتضمن عملية الانتقال تدريب وتأهيل الموظفين المنتقلين للتعامل إلكترونيا، كحكومة ذكية، إلى جانب تجهيز وحدات سكنية تناسبهم.



ومن المقرر أيضا أن يتفقد مدبولي المناطق السكنية وأعمال ومراحل التنفيذ المختلفة، إضافة إلى تفقد مدينة الثقافة والفنون، المقرر لها أن تكون الأكبر عالميا، إلى جانب تفقد الاستعداد لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد وتجهيز الاستاد الجديد هناك.



يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت أيضا عن جاهزية الحي السكني الأول الذي انتهى تنفيذه وبيعه للمواطنين، لاستقبالهم في أي وقت.



وأعلن جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة عن استعداده الكامل وجاهزيته لاستقبال قاطني الحي واستقبال الحكومة خلال العام الجاري، من حيث المرافق والطرق وكل احتياجات الاعاشة المطلوب توافرها، بشكل يواكب الحداثة التي صممت المدينة وفقا لها.