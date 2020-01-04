التحريات: أزمة نفسية وراء انتحار مهندس بالجيزة

كشفت التحريات الأولية في العثور على جثة مهندس داخل مسكنه عن أن أزمة نفسية دفعته إلى الانتحار.



كانت قد تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، وبالانتقال تبين أن الجثة لمالك الشقة "مهندس" متزوج حديثًا، ويقيم بشقة في الطابق الخامس.



واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من جيرانه، وأفراد أسرته، وتبين عدم وجود شبهة جنائية.



