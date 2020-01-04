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مصر

10 توصيات لمربي النحل لمواجهة الأجواء الباردة

السبت 04/يناير/2020 - 10:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالناصرمحمد
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أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عشرة توصيات هامة لمربي النحل لمجابهة الأجواء الباردة التي تمر بها البلاد ومن أجل الحصول على إنتاج متميز في أول الربيع، وتتلخص النصائح فيما يلى:-

1. يجب التأكد من توافر الغذاء الكافى داخل الخلايا بنوعيه الكربوهيدراتى (العسل الناضج) والبروتينى (حبوب اللقاح)، وفى حالة عدم كفاية الغذاء داخل الخلية، يمكن الاستعانة بالغذاء الفائض فى خلية أخرى أقوى.
2. ينصح بضم الطوائف الضعيفة أو عديمة الملكات، حيث كلما احتوت الخلية على عدد كبير من شغالات صغيرة السن كلما زادت درجة الحرارة داخل الخلية ونجحت عملية التشتية.
3. يجب رفع الأقراص الفارغة وكذلك الأدوار العليا الزائدة عن حاجة النحل وتخزن وتحفظ جيدًا داخل صناديق بعد تبخيرها لحين الحاجة إلى استخدامها فى بدايات موسم الربيع.
4. يجب ترتيب الأقراص داخل الخلايا بحيث يكون الحضنة فى الوسط والعسل وحبوب اللقاح على الجانبين، مع تغطية الأقراص من أعلى بقطعة من القماش أو الخيش النظيف.
5. يجب تعديل وضع القاعدة أو الطبلية على الارتفاع الشتوى، وكذلك تعديل فتحة الخلية على الفتحة الضيقة.
6. يجب تقليل عدد مرات فتح الخلايا بقدر الإمكان، على أن يجرى فحص الخلايا فى الأيام الدافئة وخلال الساعات المشمسة، وفى الأوقات قليلة الرياح، كما أن الفحص يجب أن يكون سريعًا ونكتفي بالاطمئنان على وجود الملكة وكفاية الغذاء داخل الخلية.
7. يجب العمل على تنظيف أرضية الخلايا وجدرانها من يرقات وعذارى ديدان الشمع إن وجدت مع الاهتمام بمكافحة الآفات والأمراض والتى تظهر فى هذا الوقت وخاصة طفيل الفاروا.
8. يجب تغطية الغطاء الخارجي للخلايا من الخارج بطبقة من الزنك، لحمايتها من الأمطار والمؤثرات الخارجية.
9. يجب وضع أحجار ثقيلة أعلى غطاء الخلايا من الخارج في الأوقات شديدة الرياح، وخاصة على الخلايا التى توجد فى الأماكن المكشوفة والأكثر عرضة لتأثيرات الرياح.
10. يجب توجيه فتحة الخلايا إلى الاتجاه القبلى وليست البحرى.

وفى سياق متصل فقد أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على تسهيل إجراءات تراخيص تشغيل مناحل العسل ومنتجاته، لوضع ذلك النشاط الهام تحت رعاية الوزارة ومظلة الدولة
ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالنحالين وأصحاب المناحل التوجه لأقرب مديرية زراعة أو إدارة زراعية للسير فى إجراءات ترخيص مناحلهم.

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