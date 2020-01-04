-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: الشعبان اللبناني والعراقي لا يتظاهران ضد أمريكا

السبت 04/يناير/2020 - 10:45 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
هبه محمد
طباعة
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، إن الشعبان اللبناني والعراقي لا يتظاهران ضد أمريكا، إنما يريدان منع فساد حكومتيهما.

وأضاف بومبيو، في نبأ عاجل نقلته فضائية "العربية"، أن نائب قائد هيئة "الحشد الشعبي العراقي" الموالي لإيران قاسم سليماني، كان في قلب الأحداث التي تسببت بكوارث في سوريا والعراق، وأن "عصر مسايرة أمريكا للإرهابيين انتهى".

وقُتِل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد هيئة "الحشد الشعبي العراقي" الموالي لإيران، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر أمس الجمعة.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، صباح أمس الجمعة، أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس".
وقالت الوزارة في بيان: "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل"، مؤكدة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" سليماني.

وأضاف البيان: "أن الجنرال سليماني كان يعمل بكدّ على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، وأن سليماني وفيلق القدس التابع له مسؤولان عن مقتل المئات من العسكريين الأمريكيين وجرح الآلاف غيرهم".

وعقب إعلان نبأ مقتل سليماني، نشر ترامب في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للعلم الأمريكي دون أي تعليق.

وقُتِل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد قوات "الحشد الشعبي العراقي"، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر اليوم الجمعة.

ويأتي مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون للحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وتقدم بالتعازي لأقارب سليماني والشعب الإيراني، وقال إن عمل ونهج قائد "فيلق القدس" "لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا".

وأكد خامنئي أن "انتقام مؤلم سيكون في انتظار المجرمين"، وأعلن الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل سليماني.

وتوعّد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بالانتقام في الوقت والمكان المناسبين لمقتل سليماني، وقال في بيان: "الهجوم الإجرامي على الفريق سليماني، كان أكبر خطأ إستراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، وأن الإدارة الأمريكية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

«منقذ فتاة المنصورة»: 2000 شاب تحرشوا بيها وكانوا هياخدوها معاهم

منذ يوم

«فتاة المنصورة» تكشف تفاصيل واقعة التحرش أمام النيابة العامة

منذ حوالي 19 ساعة

نائب عراقي يكشف سيناريوهات الرد الإيراني على مقتل سليماني

منذ حوالي 13 ساعة

اليونان وقبرص وإسرائيل تدين قرار تركيا بنشر قواتها فى ليبيا

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم في معارضة سمية الخشاب على حبسها 3 سنوات

تركيا تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه لمصراتة

«منقذ فتاة المنصورة»: 2000 شاب تحرشوا بيها وكانوا هياخدوها معاهم

الأمطار تغرق الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

طرق الوقاية من الإصابة بسكرى الحمل

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

الرئيس نيوز

السيطرة على حريق بأحد المراكب السياحية في الأقصر

واشنطن: انتهى عصر مسايرة أميركا للإرهابيين

وزيرة الصحة إلى أمريكا لاستكمال مباحثات البرامج التدريبية في "طب هارفارد"

مصطفى مدبولي يتفقد اليوم مشروعات "العاصمة الإدارية الجديدة"

منوعات

نصيحة.. هذا ما تفعله الأقفال بحقائبك

منتخب أمريكا يلغي معسكره في قطر

بريطاني محظوظ يفلت من الموت بطريقة استثنائية

دراسة: النوم على أسرة منفصلة يحمى من المشاكل الزوجية

كشكول

تسمم 6 أطفال إثر تناولهم "طعمية فاسدة"بسوهاج

200 مُعلم يناشدون "التعليم" لتغيير المسمى الوظيفي

صورة لـ"الفيس بوك" تقود تلميذاً للسجن بالإسماعيلية

تعرف على المواعيد الجديدة للامتحانات المؤجلة بـ"تعليم البحيرة"

إسلام سياسي

«الأمين العام للأمم المتحدة» يدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف إطلاق النار

مصرع مدني وإصابة 3 في انفجار عبوة ناسفة بأفغانستان

التحالف الدولي ينفي شن هجمات على بغداد

بالفيديو...لحظة تفجير موكب قاسم سليماني بالعراق

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
د.كريمة الحفناوى
ثورة المعلومات ومستقبل العالم
المزيد
ads

الثقافة

لأول مرة.. دور نشر عربية تشارك فى معرض الكتاب 2020

انطلاق مهرجان الساقية للمونودراما في أبريل

«The Greatest Story Ever Told» بنادى سينما الجزويت

يوسف زيدان يطلق "فوات الحيوات" 13 يناير

صفحتنا ع الفيس بوك