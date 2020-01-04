ضبط سيارة عليها لفظ خادش للحياء في الدقهلية

‎تمكنت إدارة مرور الدقهلية، بقيادة العميد ممدوح الحصي مدير الإدارة، من ضبط سيارة استبدلت اللوحات المعدنية بعبارة "غير متاح عشان البنات ترتاح".



‎جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، في استجابة سريعة لما تم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لسيارة سكودا فضى اللون، بدون لوحات معدنية، وتحمل عبارة خادشة للحياء، وحررت إدارة المرور محضرًا بالواقعة وتم حجز السيارة.



‎وتم ضبط السيارة بمعرفة العقيد إسلام رمزى وكيل إدارة المرور، والرائد محمود اللوزي، معاون مباحث المرور والنقباء عمرو هشام وكريم أحمد طاهر وكريم حمد شاهين من خلال فرض عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بنطاق مدينة المنصورة.



‎وأوضحت الإدارة، أنها تسعى جاهدة لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين، مؤكدًا أن الدور المجتمعي يلعب دورًا بارزًا في التصدي للمخالفين، مطالبين المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أى مخالفات.