-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط سيارة عليها لفظ خادش للحياء في الدقهلية

السبت 04/يناير/2020 - 10:45 ص
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
‎تمكنت إدارة مرور الدقهلية، بقيادة العميد ممدوح الحصي مدير الإدارة، من ضبط سيارة استبدلت اللوحات المعدنية بعبارة "غير متاح عشان البنات ترتاح".

‎جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، في استجابة سريعة لما تم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لسيارة سكودا فضى اللون، بدون لوحات معدنية، وتحمل عبارة خادشة للحياء، وحررت إدارة المرور محضرًا بالواقعة وتم حجز السيارة.

‎وتم ضبط السيارة بمعرفة العقيد إسلام رمزى وكيل إدارة المرور، والرائد محمود اللوزي، معاون مباحث المرور والنقباء عمرو هشام وكريم أحمد طاهر وكريم حمد شاهين من خلال فرض عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بنطاق مدينة المنصورة.

‎وأوضحت الإدارة، أنها تسعى جاهدة لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين، مؤكدًا أن الدور المجتمعي يلعب دورًا بارزًا في التصدي للمخالفين، مطالبين المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أى مخالفات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

اليونان وقبرص وإسرائيل تدين قرار تركيا بنشر قواتها فى ليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة انضمام فرجاني ساسي لـ«أهلي جدة»

منذ يوم

تركيا تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه لمصراتة

منذ حوالي 19 ساعة

نائب عراقي يكشف سيناريوهات الرد الإيراني على مقتل سليماني

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم في معارضة سمية الخشاب على حبسها 3 سنوات

تركيا تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه لمصراتة

«منقذ فتاة المنصورة»: 2000 شاب تحرشوا بيها وكانوا هياخدوها معاهم

الأمطار تغرق الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

طرق الوقاية من الإصابة بسكرى الحمل

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

الرئيس نيوز

السيطرة على حريق بأحد المراكب السياحية في الأقصر

واشنطن: انتهى عصر مسايرة أميركا للإرهابيين

وزيرة الصحة إلى أمريكا لاستكمال مباحثات البرامج التدريبية في "طب هارفارد"

مصطفى مدبولي يتفقد اليوم مشروعات "العاصمة الإدارية الجديدة"

منوعات

نصيحة.. هذا ما تفعله الأقفال بحقائبك

منتخب أمريكا يلغي معسكره في قطر

بريطاني محظوظ يفلت من الموت بطريقة استثنائية

دراسة: النوم على أسرة منفصلة يحمى من المشاكل الزوجية

كشكول

تسمم 6 أطفال إثر تناولهم "طعمية فاسدة"بسوهاج

200 مُعلم يناشدون "التعليم" لتغيير المسمى الوظيفي

صورة لـ"الفيس بوك" تقود تلميذاً للسجن بالإسماعيلية

تعرف على المواعيد الجديدة للامتحانات المؤجلة بـ"تعليم البحيرة"

إسلام سياسي

«الأمين العام للأمم المتحدة» يدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف إطلاق النار

مصرع مدني وإصابة 3 في انفجار عبوة ناسفة بأفغانستان

التحالف الدولي ينفي شن هجمات على بغداد

بالفيديو...لحظة تفجير موكب قاسم سليماني بالعراق

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
د.كريمة الحفناوى
ثورة المعلومات ومستقبل العالم
المزيد
ads

الثقافة

لأول مرة.. دور نشر عربية تشارك فى معرض الكتاب 2020

انطلاق مهرجان الساقية للمونودراما في أبريل

«The Greatest Story Ever Told» بنادى سينما الجزويت

يوسف زيدان يطلق "فوات الحيوات" 13 يناير

صفحتنا ع الفيس بوك