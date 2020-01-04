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مصر

وزيرة التضامن تستقبل رئيس الاتحاد العربى للتطوع

السبت 04/يناير/2020 - 10:39 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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استقبلت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع، والدكتورة أمل جمال مستشار ومنسق عام الاتحاد في مصر.

ورحبت "القباج" برئيس الاتحاد العربي، مؤكدة أن التطوع أحد أهم ملفات وزارة التضامن خلال المرحلة القادمة، خاصة أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد دليل للتطوع وإنشاء تطبيق إلكتروني للتطوع، وجار تأسيس شبكة مصرية للتطوع.

وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمتطوعين في أنشطة متنوعة، على رأسها مكافحة الإدمان والمخدرات والرقابة على دور الرعاية وعدد من الأنشطة التوعوية في قضايا الحد من الزيادة السكانية وأنشطة الهلال الأحمر المصري.

من جانبه، قدم رئيس الاتحاد العربي للتطوع، التهنئة لـ"القباج" على توليها حقيبة وزارة التضامن، وتمنى لها التوفيق وعبر عن رغبة الاتحاد العربي في تعميق التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

واستعرض أهم أنشطة الاتحاد والخطط المستقبلية والتي تتضمن إقامة ملتقي التطوع العربي وقمة الشباب العربي الإفريقي لريادة الأعمال الاجتماعية "جسور الاستدامة"، وفي نهاية اللقاء قدم "بو هزاع" درع الاتحاد العربي للتطوع هدية لوزارة التضامن الاجتماعي.

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