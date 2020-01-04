الطيران العراقي: الأوضاع مستقرة في بغداد

أكدت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت، استقرار الأوضاع في العاصمة بغداد، وذلك عقب يوم واحد من مقتل "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إثر هجوم جوي للقوات الأمريكية قرب مطار بغداد.



وأفاد مصدر في الطيران العراقي، في تصريحات إعلامية، بأن السلطات العراقية أرسلت تطمينات لشركات الطيران في البلاد باستقرار الأوضاع في العاصمة بغداد.



وأشار إلى تعليق الخطوط الملكية الأردنية رحلاتها إلى بغداد بشكل رسمي عقب مقتل سليماني، موضحا أن هناك شركات طيران أخرى في البلاد تبحث حاليا الأوضاع الأمنية مع السلطات العراقية لاتخاذ موقف حيال رحلاتها.



وتشغل الملكية الأردنية 18 رحلة أسبوعيا بين عمان والعاصمة بغداد، ولكنها قالت في الوقت ذاته إن رحلاتها المنتظمة ستمضي كالمعتاد إلى النجف والبصرة وأربيل والسليمانية.



ويأتي هذا عقب يوم من إعلان مصدر أمني عراقي مطلع، أن مطار بغداد الدولي عاد إلى الخدمة بعد ساعات من إغلاقه نتيجة سقوط ثلاثة صواريخ في محيط المطار؛ ما أدى إلى وقوع إصابات وحرق سيارتين.



يشار إلى أن الاستهداف الصاروخي الأمريكي الذي وقع أمس الجمعة قرب مطار بغداد الدولي، تسبب بمقتل سليماني، ونائب رئيس ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس بالإضافة إلى مسؤول مديرية العلاقات في الحشد الشعبي محمد الجابري، ومسؤول الآليات حيدر علي، كما خلفت العملية عددا من الجثث المتفحمة لم يتم التعرف عليها حتى الآن.



أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، صباح أمس الجمعة، أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس".

وقالت الوزارة في بيان: "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل"، مؤكدة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" سليماني.



وأضاف البيان: "أن الجنرال سليماني كان يعمل بكدّ على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، وأن سليماني وفيلق القدس التابع له مسؤولان عن مقتل المئات من العسكريين الأمريكيين وجرح الآلاف غيرهم".



وعقب إعلان نبأ مقتل سليماني، نشر ترامب في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للعلم الأمريكي دون أي تعليق.



وقُتِل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد قوات "الحشد الشعبي العراقي"، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر اليوم الجمعة.



ويأتي مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون للحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.



في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وتقدم بالتعازي لأقارب سليماني والشعب الإيراني، وقال إن عمل ونهج قائد "فيلق القدس" "لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا".



وأكد خامنئي أن "انتقام مؤلم سيكون في انتظار المجرمين"، وأعلن الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل سليماني.



وتوعّد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بالانتقام في الوقت والمكان المناسبين لمقتل سليماني، وقال في بيان: "الهجوم الإجرامي على الفريق سليماني، كان أكبر خطأ إستراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، وأن الإدارة الأمريكية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة".

