«شتا دافئ» تنقذ أهالي القليوبية من البرد

أطلقت الجمعية الشبابية "شبرا الخير"، حملة "شتا دافي" لتوزيع المئات من البطاطين والألحفة على الأيتام والأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة القليوبية ومدينة شبرا الخيمة التي يقطنها نحو مليوني مواطن.



وقال إيهاب فاروق، رئيس مجلس إدارة جمعية شبرا الخير، إن حملة "شتا دافي" من أهم حملات الجمعية، ويتم تنفيذها حاليًا للعام الثاني على التوالي، متابعًا: "دخلنا منازل الآلاف من الأسر الأكثر احتياجًا بالقليوبية وشبرا الخيمة ورأينا بأعيننا بعض البطاطين المفروشة على الأرض وهذا ما تم أخذه في الاعتبار عند إطلاق الحملة في العام الماضي".



وأضاف "فاروق"، في تصريحات صحفية أن الجمعية شابية وتم تأسيسها وإشهارها في سبتمبر 2018 برقم 2491 في مدينة شبرا الخيمة من قبل عدد من الشباب الذين يعملون على مد يد العون للأجهزة التنفيذية من خلال تقديم وتنفيذات العشرات من الحملات المختلفة سواء خيرية أو أعمال تنمية مستدامة لأهالي المحافظة والمدينة.



وأكد "فاروق": "لا يمكننا أن ننسى مساعدة شركة الكابلات وهيرميس لنا في هذه الحملة والعديد من الحملات الآخرى بالجمعية لأننا لن نستطيع بمفردنا تغيير الواقع دون مساعدة الحكومة والشركات الوطنية".



وأشار إلى أن الجمعية ساعدت العشرات من الأمهات المعيلات في توفير مشروعات متناهية الصغر، بجانب تسقيف عدد من المنازل بالمحافظة بالخرسانة وليس بالأخشاب بجانب العديد من المسابقات الدينية والاجتماعية التي أقامتها الجمعية خلال الفترة الماضية.



ونجحت الجمعية منذ ديسمبر 2018 وحتى الآن في توزيع المئات من الأجهزة الكهربائية في حملة تيسير زواج الفتيات اليتيمات وغير القادرات بمحافظة القليوبية، بجانب توزيع الآلاف من شنط الخضراوات واللحوم والدواجن الطازجة على الأسر الأكثر أولوية في المحافظة.