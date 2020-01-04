18880 سفينة بحمولات 1.2 مليار طن تعبر قناة السويس فى 2019

وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس رسالة طمأنة بشأن مؤشرات حركة الملاحة في القناة، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال عام 2019.



وسجلت حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2019 عبور 18880 سفينة، مقابل عبور 18174 سفينة خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 3.9%، فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس 1.2 مليار طن صافي خلال عام 2019 مقابل 1.1 مليار طن خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 5.9%.



كما زادت كمية البضائع العابرة لقناة السويس من 983 مليون طن خلال عام 2018 إلى 1031 مليون طن خلال عام 2019 بنسبة قدرها 4.9%، وزادت حصيلة الإيرادات المحققة بالدولار من 5.7 مليار دولار عام 2018 إلى 5.8 مليار دولار عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 1.3%.