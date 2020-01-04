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سياسي

البرلمان يستمع لنتائج التحركات فى ملف «أملاك الدولة» 16 يناير

السبت 04/يناير/2020 - 10:33 ص
جريدة الدستور
عائشة حسن
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كشف النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل الجلسة الذي سيعقدها البرلمان يوم 16 يناير المقبل، والتي ستتم فيها مناقشة نتائج تحركات الحكومة ولجنة استرداد أراضي الدولة في تقنين أملاك وحقوق الدولة، بالإضافة إلى مناقشة الأثر التشريعي للقانون الذي أصدره البرلمان، لمعالجة ما به من قصور في التعديلات الجديدة التي سيقرها البرلمان.

وأوضح الحسيني، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن البرلمان سيستدعي عددا من الوزراء بالإضافة إلى حضور بعض المحافظين على رأسها محافظي القاهرة والاسكندرية، باعتبارهما أكثر المحافظات التي تعاني من مخالفات وتوجد بهم نسبة كبيرة غير مقننة.

وأشار إلى أن المستهدف من حالات التقنين يجب أن يصل لـ100 مليار جنيه، وحتى الآن الحكومة والمسئولون عن تنفيذ القانون لم يتحصلوا على ربع القيمة، الأمر الذي يعكس وجود خلل يجب معالجته إما من خلال تعديل القانون، أو تغيير القائمين على تنفيذ القانون.

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