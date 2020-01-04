الرياح تلغي إقلاع رحلات البالون الطائر في الأقصر

قررت سلطات مطار البالون الطائر بالأقصر، صباح اليوم السبت، إلغاء رحلات البالون الطائر وعدم السماح للشركات بإقلاع البالون من المطار المخصص له بمدينة القرنة غرب الأقصر والتحليق في سماء المدينة، بسبب سرعة الرياح.



وقال الطيار أحمد عبود، ممثل الاتحاد المصري لشركات البالون الطائر، إن قرار إلغاء إقلاع رحلات البالون الطائر في سماء المدينة اليوم، جاء في إطار الحرص على حياة السائحين، بعد رصد حالة الطقس والتي أكدت عدم صلاحية الحالة الجوية لإقلاع البالون الطائر بسبب سرعة الرياح والتي كانت تزيد عن السرعة المسموح بها لطيران البالون.

