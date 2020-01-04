بعد تطويره.. بدء أعمال الرصف بكورنيش النيل في الأقصر

قال محافظ الأقصر، مصطفى ألهم، إن أعمال الرصف بكورنيش النيل بدأت بعد تطويره، لإظهار المدينة في أبهى صورها أمام السياح الأجانب الزائرين لها.



وقال المهندس أسعد مصطفى، مدير مديرية الطرق بالأقصر، إن سلطات المحافظة انتهت من أعمال كشط الأسفلت القديم بشارع كورنيش النيل والطريق المؤدي له، ابتداء من ميدان الملك عبد الله وحتى ميدان النوفتيل بطول حوالي ٢٠٠٠ متر، مشيرا إلى أن أعمال الرصف جاءت بعد الانتهاء من تطوير الكورنيش الجديد.



وأضاف أن سلطات المحافظة راعت ذوي الاحتياجات الخاصة في مشروع تطوير كورنيش النيل، حيث تم تنفيذ ٧ منحدرات "رامب" لخدمة ذوي الاحتياجات في المرحلة الأولي، والتي تختص بتطوير الجزء العلوي من الكورنيش وبعض الميادين.



وأوضح أن هناك مرحلة ثانية لتطوير كورنيش النيل تشمل تطوير الجزء السفلي من طريق كورنيش النيل ونقل معدية الأهالي النهرية وتطويرها، مشيرا إلى وجود أماكن بطول كورنيش النيل الجديد لشحن بطاريات الكراسي المتحركة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.