اليوم.. الحكم في معارضة سمية الخشاب على حبسها 3 سنوات

تنظر محكمة جنح الدقى، اليوم السبت،المعارضة المقدمة من جانب الفنانة سمية الخشاب، على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها فى قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد.



كانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار محمود هلال قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابيًا لمدة 3 سنوات، فى جنحة شيك بدون رصيد، مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وهى القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.