اليوم.. الحكم في معارضة سمية الخشاب على حبسها 3 سنوات
السبت 04/يناير/2020 - 09:17 ص
حسام التمساحطباعة
تنظر محكمة جنح الدقى، اليوم السبت،المعارضة المقدمة من جانب الفنانة سمية الخشاب، على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها فى قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد.
كانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار محمود هلال قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابيًا لمدة 3 سنوات، فى جنحة شيك بدون رصيد، مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وهى القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.
كانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار محمود هلال قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابيًا لمدة 3 سنوات، فى جنحة شيك بدون رصيد، مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وهى القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.