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حوادث

حملات مرورية لرصد متعاطي المخدرات بالطرق السريعة

السبت 04/يناير/2020 - 09:16 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
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شنت اﻹدارة العامة للمرور، اليوم، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية.

كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

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