اليوم.. مناقشة أزمة مستثمري جنوب سيناء

يعقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، اجتماعا بمدينة شرم الشيخ مع مستثمري السياحة بجنوب سيناء، بحضور واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وطارق عامر، محافظ البنك المركزي والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، لمناقشة المشكلات التي تواجه الاستثمار السياحي بالمحافظة.



وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن الاجتماع سيناقش المشكلات التي تواجه مستثمري السياحة بجنوب سيناء، حيث أن هناك العديد من الموضوعات سيتم طرحها على طاولة الاجتماع، والتي تم تنظم بحضور محافظ البنك المركزي والذي أعلن مؤخرا على تسهيلات لتحديث الفنادق من خلال المبادرة التي أعلن عنها، بالإضافة لإيجاد آليات لإعادة مدينة شرم الشيخ لسابق عهدها على خارطة السياحة العالمية، كواحدة من أجمل المدن السياحية فى العالم.



كما يناقش الاجتماع، قضية الحجز الإداري على الفنادق وكيفية سداد مديونيات البنوك والكهرباء والتأمينات الاجتماعية.