«المالية» تكلف رضا عبد القادر للقيام بأعمال رئيس مصلحة الضرائب

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تكليف رضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، للقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذى حدده القانون.



وأكد الوزير أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أى فساد، ولا تهاون مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخى فى تحصيله تحت أى مسمى.



وأعطى الوزير توجيهاته للدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها على النحو الذى يُسهم فى تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية، وإرساء قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة.



وأوضح الوزير أن المشروع القومى لرقمنة المنظومة الضريبية يُحد كثيرًا من التدخل البشرى، ويضمن تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز النزاهة والشفافية، والحفاظ على المال العام، لافتًا إلى أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا فى تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها وفق أحدث الخبرات الدولية، وتمضى بقوة لاستكمال هذا المشروع الطموح الذى يستهدف الوصول إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار.



وألقت هيئة الرقابة الإدارية، مساء الجمعة، القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين بتهمة تلقي رشوة.



وقالت الهيئة في بيان، إن عبد العظيم ضبط متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.



وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر القرار رقم 712 لسنة 2018 بندب عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية، خلفا لـ"عماد سامى"، الذى انتهت فترة انتدابه لهذا المنصب، اعتبارا من الخميس 13 ديسمبر، ولمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بطريقة التعيين أيهما أقرب.



وشغل عبد العظيم حسين، منصب رئيس مركز كبار الممولين.