-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تستدعى 3000 جندى فى الاحتياط لمكافحة الحرائق

السبت 04/يناير/2020 - 08:01 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أمس السبت، أن حكومته استدعت 3000 جندي في الاحتياط للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي تلتهم أنحاء واسعة من القارة، في تعبئة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

وقال موريسون الذي يواجه انتقادات شديدة بسبب طريقة إدارته لهذه الحرائق الكارثية المميتة المتواصلة منذ سبتمبر إنّ "هذا القرار يسمح بوجود مزيد من الرجال على الأرض ومزيد من الطائرات في السماء ومزيد من السفن في البحر"، مضيفًا أنّ الحكومة كلّفت جنرالًا مهمة الإشراف على التدخّل العسكري في جهود مكافحة الحرائق التي ستساهم فيها أيضًا حاملة مروحيات.

ومنذ أشهر يساهم الجيش الأسترالي في جهود مكافحة الحرائق من خلال قيامه بعمليات استطلاع جوي ورسم خرائط وبحث وإنقاذ ودعم لوجستي وجوي، وقد سبق له وأن نشر ألفي عسكري في إطار هذه الجهود.

وقالت وزيرة الدفاع ماريز باين، اليوم السبت، إنّ "الحكومة لم تتّخذ هذا القرار باستسهال"، مؤكدة "إنّها المرة الأولى، بحسب ما أذكر، التي يتم فيها استدعاء مثل هذا العدد من جنود الاحتياط.. في الواقع أعتقد أنّها المرة الأولى في تاريخ أمتنا".

وكان عدد أقل بكثير من جنود الاحتياط استدعوا في السابق للمساعدة في مكافحة الحرائق في كوينزلاند.

ويأتي قرار استدعاء جنود الاحتياط الثلاثة آلاف في وقت يتعرّض فيه رئيس الوزراء لانتقادات شديدة بسبب طريقة إدارته لأزمة الحرائق.

وتتوقع الأرصاد الجوية هبوب رياح قوية وارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق 40 درجة مئوية، وهي ظروف مثالية لتأجيج الحرائق المستعرة أصلًا وهي لا تعدّ ولا تحصى.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في جنوب شرق البلاد، الأكثر اكتظاظا بالسكان.

ومنذ بدء موسم الحرائق، في سبتمبر، لقي 22 شخصًا على الأقلّ مصرعهم، وفقد العشرات كما أتت النيران على 1300 منزل واحترقت مساحة تعادل ضعف مساحة بلجيكا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

المشير حفتر يعلن النفير العام لمواجهة تركيا: سنحاربهم رجالا ونساء

منذ حوالي 14 ساعة

فيديو جديد لـ«اغتيال قاسم سليماني»

منذ حوالي 13 ساعة

«منقذ فتاة المنصورة»: 2000 شاب تحرشوا بيها وكانوا هياخدوها معاهم

منذ حوالي 14 ساعة

شهود جدد في «التحرش بفتاة المنصورة» أمام النيابة

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

تركيا تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه لمصراتة

الأمطار تغرق الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

الرقابة الإدارية: القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة

مقتل شبل الزيدى زعيم «كتائب الإمام على» فى ضربة جوية ببغداد

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

طرق الوقاية من الإصابة بسكرى الحمل

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

الرئيس نيوز

مصدر أمني عراقي: ضربة جوية تستهدف عجلات شمال بغداد

حفتر: أطالب الليبيين بالوحدة لردع السلطان التركي المعتوه

القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة

وكيل النواب: لا قيمة للمنظمات الدولية ما لم تتصدى لأطماع أردوغان في غاز المتوسط

منوعات

دراسة: النوم على أسرة منفصلة يحمى من المشاكل الزوجية

جوجل تحذر من قرصنة كاميرات «شاومي» للتجسس على المنازل

«أرقام مفزعة».. حرائق أستراليا قتلت نصف مليار حيوان و12 إنسانًا

بعد موت صغارها.. قطة تتبنى كلاب

كشكول

بسبب الطقس.. محافظ البحيرة يؤجل الامتحانات

محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات التعليم

ننشر المراجعة النهائية لمادة التربية الدينية الإسلامية للثاني الثانوي

الأربعاء.. اختيار المعلمين المشاركين بوضع مناهج "الجدارات" في ٣ تخصصات

إسلام سياسي

الإفتاء تطلق هاشتاج «كلنا جيش مصر».. وتنشر فيديو لفضل الجيش المصري

الإفتاء: التدخل التركي في ليبيا انتهاك صارخ للشرعية

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
د.كريمة الحفناوى
ثورة المعلومات ومستقبل العالم
المزيد
ads

الثقافة

«The Greatest Story Ever Told» بنادى سينما الجزويت

إطلاق كتاب "صوت صارخ من البرية" بدار الثقافة الجديدة

الليلة.. علاقة المسرح بالفن التشكيلى بجمعية محبى الفنون الجميلة

اليوم.. "ملاكم ليبرفيل" بسينما الهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك