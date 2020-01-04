اليوم.. البابا تواضروس يستقبل أندريه زكى للتهنئة بـ«عيد الميلاد»

يزور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.



ويترأس القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر،غدًا الأحد الموافق 5 من يناير، احتفالات عيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة.



ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالات عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ ومن المتوقع مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قداس عيد الميلاد المجيد.