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الثقافة

«The Greatest Story Ever Told» بنادى سينما الجزويت

السبت 04/يناير/2020 - 04:03 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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ينظم نادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالقاهرة٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ عرض للفيلم الروائي الطويل The Greatest Story Ever Told للمخرج جورج ستيفينس، والفيلم من إنتاج عام 1965، وتبلغ مدة عرضه 225 دقيقة، ورشح الفيلم لخمس جوائز أوسكار و12 جائزة دولية أخرى.

يشار إلى أن نادي سينما الجيزويت يعقد تحت شعار «نافذة لسينما العالم» يهتم بعرض أفلام العالم رفيعة المستوى التي تحظى باهتمام إنساني مشترك بهدف المتعة والتعلم وإيجاد ثقافة سينمائية بديلة، وذلك للارتقاء بالذوق العام، وإتاحة الفرصة لجمهور أكثر اهتمامًا بفنون السينما، عبر التركيز على السينما المعاصرة لكل من: «أمريكا اللاتينية، والأفريقية، والاسكندنافية، والآسيوية، والعربية، والسينما العربية في المهجر».

جدير بالذكر، أن هذه الأفلام مختارة بعناية وحائزة على جوائز، وبعض عرضها يتم مناقشتها مع أحد النقاد الذين يستضيفهم النادي لتحليل الفيلم وشرحه على أن يخصص النادي مرة في الشهر عرضًا لفيلم تسجيلي أو قصير، ومرة أخرى تقديم وإلقاء الضوء على أحد المخرجين العالميين لتقديم فيلما خاصًا له.

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