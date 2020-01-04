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فن

محمد رمضان ينضم للأكثر مشاهدة على يوتيوب بـ"رايحين نسهر"

السبت 04/يناير/2020 - 03:50 ص
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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انضم الفنان محمد رمضان لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بأحدث كليباته الغنائية "رايحين نسهر" محتلة المركز الثاني، وذلك خلال 3 أيام فقط من طرحها، حيث تخطت نسبة المشاهدة حاجز الـ 5 ملايين.

وكتب الأغنية ثلاثة مؤلفين، وهم فرغلي فلكس وإسلام شندي، ومن ألحان ديزيل والبور العالي أيضًا، وهي من توزيع ديزيل والبور العالي، وهندسة صوت رامي المصري، ومن إخراج محمد سامي، وهي من إنتاج شركة روتانا.

من ناحية أخرى، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان بعد انتهاء إجازة الكريسماس، ويشارك في بطولة العمل روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، وغيرهم من الفنانين، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2020.

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