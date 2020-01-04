استمرار إجلاء الآلاف فى شرق أستراليا بسبب حرائق الغابات

أجلت السلطات في أستراليا آلاف الأشخاص من أكثر من 20 بلدة على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا؛ بسبب حرائق الغابات المدمرة، في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة والتوقعات بهبوب رياح قوية في نهاية الأسبوع.



وواصلت الشرطة جهودها، اليوم السبت، في نقل الأشخاص الذين تتعرض بلداتهم لخطر متزايد لحرائق خارجة عن نطاق السيطرة في «ايست جيبسلاند» في شمال شرق ولاية فيكتوريا والساحل الجنوبي في ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة إلى مناطق آمنة.



وقالت خدمات الإطفاء، إن هذه هي أكبر عمليات إجلاء في وقت السلم تتم في تاريخ أستراليا.



وقالت جلايس بيريجكليان، رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، والتي فر منها الآلاف هربًا من الحرائق: «يسعدني أن أقول أننا لم نكن مستعدين من قبل على الإطلاق مثلما نحن اليوم للهجمة التي من المرجح أن نواجهها من الحرائق».



وينتشر أكثر من 3 آلاف رجل إطفاء لمكافحة 137 من حرائق الغابات حتى صباح اليوم السبت بولاية نيو ساوث ويلز.



وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم السبت، ارتفاع درجة الحرارة فوق 45 درجة مئوية، مع رياح قوية في ظل أجواء جافة للغاية، مما يمكن أن يسبب عواقب وخيمة بالنسبة لأجزاء كثيرة في جنوب شرقي أستراليا، حيث تستعر الحرائق في مناطق واسعة.