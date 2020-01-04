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عالم

وفاة شخصين جراء حرائق الغابات بولاية ساوث فى أستراليا

السبت 04/يناير/2020 - 03:37 ص
جريدة الدستور
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لقي شخصان حتفهما في حريق «خارج فعليًا عن السيطرة» في جزيرة كانجارو، وهي مقصد شهير للسائحين في ولاية ساوث أستراليا، حسبما قال رئيس وزراء الولاية ستيفن مارشال، اليوم السبت.

وقال «مارشال»، للصحفيين: «إن فريق الطب الشرعي من ولاية ساوث أستراليا في طريقه إلى المكان، وعندما نحصل على مزيد من المعلومات سنقوم بالإعلان عنها».

وتابع رئيس وزراء ولاية ساوث: «في الوقت الحالي، ينصب تركيزنا على إبلاغ أقارب الضحيتين، تعاطفنا مع عائلات الأشخاص المتضررين».

وأضاف «مارشال»، أن حرائق الغابات في الجزيرة بدأت في 20 ديسمبر الماضي، ولكن منذ عصر أمس الجمعة كان هناك زيادة كبيرة في خطورة الحرائق، مع التدهور الكبير في ظروف الطقس.

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