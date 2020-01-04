إطلاق كتاب "صوت صارخ من البرية" بدار الثقافة الجديدة

تنظم دار الثقافة الجديدة للنشر٬ حفل توقيع ومناقشة أحدث إصداراتها، كتاب "مكتبة نجع حمادي ومسيرة المسيحية.. صوت صارخ من البرية" بحضور مؤلف الكتاب د. فكري أندراوس. وذلك في السادسة مساء الخميس 16 يناير الجاري.



ومما جاء في مقدمة مؤلف الكتاب: "إن مشاكل الإنسان المعاصر أصبحت أكثر شراسة مما كانت عليه في الماضي، وبعض المتخصصين في دراسة الأديان رغم عدم إيمانهم بوجود الإله الخالق، فإن أحدهم قال إن الأديان قد تكون أفضل ما وصل إليه العقل البشري في النواحي الأخلاقية والروحانية، أحد العلماء المتخصصين في علم الجينات تساءل وهو يعتقد أيضًا أن هناك ما سماه جين الإله في تركيبنا الجيني المعقد، الدين يسعى لتحقيق العدل، والرحمة، وحب الإنسان واحترامه لأخيه الإنسان، ولو سمح لي البعض باختصار المسيحية في كلمة واحدة فستكون هذه الكلمة هي «الحب» بمعناها الكبير، أما الإسلام فاختصاره في كلمة واحدة هي «الرحمة» بمعناها الكبير أيضًا.