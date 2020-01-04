الليلة.. علاقة المسرح بالفن التشكيلى بجمعية محبى الفنون الجميلة

تستهل جمعية محبى الفنون الجميلة٬ أولى فعاليات أنشطة الجمعية الثقافية لعام 2020، بعقد ندوة تحت عنوان "المسرح.. والفن التشيكلى"، وذلك في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت٬ بمقر الجمعية الكائن بجاردن سيتي.



تستضيف فيها الجمعية المهندسة نهى برادة٬ الفنان الدكتور فهمى الخولى، وتعزف على الأورج الفنانة كنزى محمد أحمد٬ ويدير اللقاء الكاتب الصحفى محمد نوار.



يرتبط المسرح بالفن التشكيلي بعلاقة قائمة بينهما، سواء فيما كان يسمى فن الديكور المسرحي، والتي يعرفها طلاب قسم الديكور في معاهد المسرح المنتشرة عبر العالم. ولقد ارتبطت الرسومات للمناظر بكل الحركات والمدارس التي شهدها حقل الفنون التشكيلية من حيث أن هذا التأثر كان يعكس طبيعة الإبداع المسرحي ويحدد المدرسة التي تنتمي لها المسرحية ويجعل منها عملا مندمجا في عصرها الثقافي والفكري.



وهذا الترابط بين الرسم والمسرح أصبح من القوة بحيث إنه لا عمل مسرحي من دون إبداعية تشكيلية٬ وأن كل الرؤى المجددة في المسرح كانت تتم تحت سحر التغيرات التي يشهدها الإبداع الفني.