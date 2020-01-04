«تعرض الشباب للإعلانات الموجهة».. رسالة ماجستير لـ«الجناينى» بجامعة المنصورة

ناقشت كلية إعلام بجامعة المنصورة رسالة ماجستير للباحث محمد رمضان جنيد محمد التوطنجي، بعنوان «تعرض شباب الجامعات للإعلانات الموجهة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته بقواهم الشرائية»، وقررت لجنة المناقشة والحكم منحه درجة الماجستير بتقدير ممتاز.





وضمت لجنة المناقشة والحكم الأستاذ الدكتور محمد معوض إبراهيم أستاذ الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، وعميد معهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم، والدكتور شادي إبراهيم بهلول مدرس العلاقات العامة بقسم الإعلام، والأستاذ الدكتور سامي السعيد النجار أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، والأستاذ الدكتور داليا إبراهيم الدسوقي أستاذ الإعلام التربوي المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون جامعة دمياط، ووكيل معهد الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال.





وهدفت الدراسة إلى ما يلي:





1 – التعرف على معدل استخدام الشباب الجامعي للإعلانات الموجهة لمواقع التواصل الاجتماعي.

2 – التعرف على آراء الشباب الجامعي نحو الإعلانات الموجهة على مواقع التواصل الاجتماعي.

3 – التعرف على دوافع التعرض للإعلانات الموجهة المقدمة على مواقع التواصل الاجتماعي من وجهة نظر الشباب الجامعي.

4 – التعرف على مدى تأثر الشباب الجامعي بالإعلانات الموجهة على مواقع التواصل الاجتماعي على سلوكهم الشرائي.





وأكدت توصيات الدراسة، على عدة توصيات أهمها:

- توصي الدراسة بزيادة الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي والاستفادة منها في جميع نواحي الإعلان.

- إجراء المزيد من البحوث في مجال الإعلان الإلكتروني لتتواكب مع التطورات ورغبات الجيل الرقمي.

- الاعتماد على الإعلان الإلكتروني من قبل المنظمات لما يتمتع به من مزايا «التفاعلية، وقلة التكلفة».