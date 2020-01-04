سعيد شيمى ينتظر صدور "مصرى للنخاع" بمعرض القاهرة للكتاب

بالتزامن مع دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام 2020، دورة جمال حمدان٬ يصدر عن دار الكرمة للنشر، الجزء الثالث والأخير من كتاب "خطابات محمد خان إلى سعيد شيمي"، تحت عنوان "مصري للنخاع" تأليف مدير التصوير السينمائي، سعيد شيمي، والذي جمعته بخان، صداقة طويلة قبل أن تتحول لعلاقة سينمائية نتج عنها أكثر من ستة أفلام.



"مصري للنخاع" هو الوصف الذي كان قد كتبه، الناقد الفني سامي السلاموني عن محمد خان، حينما كتب عن أحد أفلامه. يتناول الخطابات التي كان قد أرسلها محمد خان لسعيد شيمي، وتحدثا فيها عن قرار خان بالرجوع إلى مصر، والعمل في السينما المصرية وما واجهه من صعوبات في هذه المرحلة، والتي تجاوزها خان وأخرج أول أفلامه الطويلة "ضربة شمس". ومع دوران عجلة العمل التي أثمرت عن 24 فيلم روائي حتي أن رحل عن عالمنا.



يشار إلى أن الجزء الأول من الخطابات كان قد صدر عام 2018 بعنوان "مشوار حياة"، أما الجزء الثاني فقد صدر مطلع العام الماضي 2019.



محمد خان، أحد أهم مخرجي السينما المصرية والعربية، ولد لأب باكستاني وأم مصرية في 26 أكتوبر 1942، ويعد أحد أبرز مخرجي السينما الواقعية في ثمانينيات القرن الماضي، وشارك في كتابة 13 قصة من 25 فيلمًا أخرجها، وحصد على عشرات الجوائز المحلية والعالمية، أهمها "ضربة شمس، موعد على العشاء، خرج ولم يعد، زوجة رجل مهم، أحلام هند وكاميليا، سواق الأتوبيس، الحريف، أيام السادات، وفي شقة مصر الجديدة"، وتوفى في 26 يوليو 2016.



وسعيد شيمي، أحد أهم مديري التصوير السينمائي في العالم العربي، ولد عام 1943 في حي عابدين في القاهرة، وربطته صداقة عميقة بمحمد خان منذ أن كانا في طفولتهما، وعشق السينما والتصوير منذ طفولته، فصور أول أفلامه على شريط 8 مللي وهو في العشرين من عمره، وتخرج في المعهد العالي للسينما، واشترك كمتطوع في تصوير أحداث حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر. وهو أول من صور سينمائيًا تحت الماء في العالم العربي.



وصور سعيد شيمي حوالي 75 فيلمًا تسجيليًّا وقصيرًا و108 أفلام روائية طويلة، من أهمها و«جحيم تحت الماء» و«العار» و«البرئ» و«الحب فوق هضبة الهرم»، فحصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير والتكريم من مصر والخارج.