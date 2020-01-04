«جوتيريش» يدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف إطلاق النار

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعوته جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي.



وقال الأمين العام، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، صادر مساء الجمعة، إن "أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع المستمر، ويزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل."



وفي بيانه جدد الأمين العام التأكيد على أن الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 1970 (2011) وتعديله في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءا، مشيرا إلى أن "التقيد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مواتية لوقف الأعمال القتالية."