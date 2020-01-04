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تسلا تكشف مواصفات السيارات التى ستطلقها بالصين

السبت 04/يناير/2020 - 02:14 ص
جريدة الدستور
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سلمت شركة تسلا الدفعة الأولى من سياراتها التي تم إنتاجها بمصنعها الجديد في الصين بمدينة شانغهاي ونستعرض أبرز مواصفات تلك السيارات المخصصة للسوق الصينى في النقاط التالية:

أطلقت تسلا اسم Gigafactory 3 على المصنع، وهو الآن في طور إنتاج موديل 3 التي ستكون مخصصة للبيع في السوق الصيني فقط.

أنهت الشركة إنتاج 15 سيارة من موديل 3 وقامت بتسليمها للعملاء وجميعها كانت من نصيب موظفي تيسلا التي تخطط لإنتاج 500 ألف سيارة سنويًا من هذا المصنع.

وكان واجبًا على تيسلا تسوية عقد شراكة مع شركات صناعة السيارات في الصين بواقع 50:50، وكان هدفها من صنع السيارات هناك هو لتفادي رسوم الشحن الصارمة المطبقة على السيارات المستوردة من خارج الصين.

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