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الثقافة

اليوم.. "ملاكم ليبرفيل" بسينما الهناجر

السبت 04/يناير/2020 - 02:12 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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ضمن نشاط نادي السينما الإفريقية الشهري، والذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية٬ تستضيف سينما الهناجر في السابعة مساء اليوم السبت، عرض الفيلم الجابوني "ملاكم ليبرفيل" الفيلم من إخراج أميدي باكوم نكولو٬ وتبلغ مدة عرضه 54 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم حول "كريست" الملاكم الشاب٬ والذي يقوم بالتدريب أثناء اليوم ويعمل بحراسة الملاهي الليلية مساءً في العاصمة الجابونية.

خلال تلك الأثناء يتم تنظيم الانتخابات الرئاسية، ليكون الحدث الاستثنائي بنجاح علي بنجو أبن الرئيس عمر بنجو الذي شغل منصب الرئيس منذ انتخابه عام 1967 وحتى موته، من خلال عادات كريست اليومية يستعرض الفيلم وضع الجابون ويقوم بطرح بعض الاقتراحات.

يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي فاروق عبد الخالق.

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