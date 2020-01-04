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حظك اليوم.. برج الجوزاء السبت 4 يناير 2020

السبت 04/يناير/2020 - 01:48 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
غادة موسى
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الجوزاء قالت:-
مهنيًا: لا يناسبك انتقال القمر الى برج الثور اي الى مواجهة برجك يسبب لك بعض العصبية والتسرع، لذلك عليك التروي في أخذ القرارات والابتعاد عن المزاجية.
عاطفيًا: احذر التسرع في إطلاق الاحكام على الشريك، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن جوّك الخاص ليس صافيًا.
صحيًا: نقاط ضعفك صحيًا الرأس والأسنان والحساسية التي غالبًا ما يكون مصدرها التوترات العصبية.

جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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