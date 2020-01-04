حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 4 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-



الحمل

مهنيًا: تريحك الأجواء هذا اليوم، وتوحي لك بأفكار جيدة لبعض المشاريع وتدعوك إلى المبادرة والمجازفة، ويسعدك أن ترى الزملاء سعداء ببعض الإنجازات.

عاطفيًا: لو استمعت إلى أقوال الشريك لما آلت الأوضاع بينكما إلى ما هي عليه اليوم.

صحيًا: يتعزّز وضعك الصحي بسبب النشاط الترفيهي الذي تقوم به مع المحيطين بك.



الثور

مهنيًا: انتقال القمر الى برجك يزودك بحماسة شديدة واندفاعًا وينهي حالة من الانقباض والتعب والتكاسل.

عاطفيًا: التفاهم مع الشريك يشكّل ضمانا للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما.

صحيًا: أنت ميّال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين.



الجوزاء

مهنيًا: لا يناسبك انتقال القمر الى برج الثور اي الى مواجهة برجك يسبب لك بعض ابعصبية والتسرع لذلك عليك التروي في أخذ القرارات والابتعاد عن المزاجية.

عاطفيًا: إحذر التسرع في إطلاق الاحكام على الشريك، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن جوّك الخاص ليس صافيًا.

صحيًا: نقاط ضعفك صحيًا الرأس والأسنان والحساسية التي غالبًا ما يكون مصدرها التوترات العصبية.



السرطان

مهنيًا: تنكّب هذا اليوم على تنفيذ أعمالك واثقًا بالحظ والدعم الكبير الذي تحظى به، وتجد حلولًا لبعض المشاكل.

عاطفيًا: يبتسم الحب وتشرق الشمس في قلبك، وتعيش أجمل أيام حياتك برفقة شريك يفهم عليك بمجرد النظر إليه.

صحيًا: تتخّذ قرارات تتعلق بنظامك الغذائي أو بصحتك، بعدما أدركت أن الأمور بدأت تتفاقم.



الأسد

مهنيًا: يفرض هذا اليوم المضطرب بعض الشيء بسبب مواجهة القمر لبرجك من الثور الذي يحمل معه مستجدّات وضغوطًا مكثفة، فحاول ألا ترتبك.

عاطفيًا: لا تقف عند المحطة الأولى من الخيبة، لأنّ الأفق يبدو أكثر نجاحًا وفائدة ولا سيما في مجال المشاريع المستقبلية مع الشريك.

صحيًا: حاول أن تقوم بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، الظروف ملائمة لذلك.



العذراء

مهنيًا: يشكل هذا اليوم نقطة تحول في مجال أعمالك ومشاريعك نحو الأفضل أكثر مما كنت تتوقع، كما تساهم حيويتك الدائمة في إتمام مهامك على أفضل وجه وفي الوقت المناسب، ما يثير إعجاب رب العمل.

عاطفيًا: عد إلى الواقع وفكر بعقلانية، لا ترفض نصائح الشريك لأنه يريد مصلحتك.

صحيًا: التلاعب بأعصابك لا يفيدك، حاول وضع حد لذلك قبل فوات الأوان.



الميزان

مهنيًا: القمر من الثور الصديق المشتري عطارد والشمس في البيت الخامس أي في الجدي، يتحدثان عن علاقات عذبة واجتماعات مميزة وقد تحتفل بمناسبة سعيدة.

عاطفيًا: علاقتك بالحبيب مستقرة بسبب اعتمادكما الصراحة والحوار الهادئ، وتمضيان معًا أجمل الأوقات الرومانسية.

صحيًا: عوارض التوتر التي تنتابك بين حين وآخر غير مفيدة صحيًا، راجع طبيبك.



العقرب

مهنيًا: توقّع عقدًا أو تفسخ عقدًا كل شيء محتمل، فكّر جيدًا وشغّل عقلك، وإياك إثارة الأحقاد الدفينة والعناد الفارغ.

عاطفيًا: قد تجد نفسك مجبرًا على اتخاذ قرارات مهمة، لكنّ العقبة تكمن في رفض الشريك هذه القرارات.

صحيًا: أمام المأكولات الشهية الكل معرّض للإغراء، لكن القليل من الإرادة يحول دون ذلك.



القوس

مهنيًا: يمنحك هذا اليوم فرصة من العمر، لا تضيعها بل تلقفها واستفد منها لتحقيق حلمك الذي طالما راودك.

عاطفيًا: يزيد تدخل الآخرين بعلاقتك مع الشريك الأمور سوءًا وربما يسبب في إنهائها، لكن وعيكما لا يسمح بذلك.

صحيًا: المعروف عنك أنك صاحب قرارات شجاعة في مجالك المهني والعاطفي، فلم تكون كذلك على الصعيد الصحي؟.



الجدي

مهنيًا: تبدأ مرحلة جيدة من العمل، ويلقي هذا اليوم الضوء على قضية رسوم مهمة او سلفة او ضمان او قضية إرث محتملة.

عاطفيًا: لا تجعل قلقك وعصبيتك يؤثران في علاقتك بالحبيب، فهو بالغ الحساسية ويتفهم ضعك جيدًا.

صحيًا: تتخلّص من كل ما يسبب لك الإزعاج، وتنسى هموم العمل في العمل، وتمارس الرياضة بانتظام.



الدلو

مهنيًا: قد يطرأ اليوم ما يعاكس مشاريعك الجديدة قليلًا ويعرقل ترقية ما، لكن لا تيأس فالأيام المقبلة تحمل إليك الكثير من المفاجآت.

عاطفيًا: تنتظرك السعادة مع الحبيب بعد طول صبر وأناة وبعد خلافات مستحكمة، وتعود الأفراح لتسيطر على الأجواء.

صحيًا: إياك والتقاعس والمماطلة بشأن الأمور المفيدة لأعصابك وراحتك، ولا سيما ممارسة المشي يوميًا.



الحوت

مهنيًا: تتمتع بنشاط وحيوية ولديك المقدرة لإنجاز الكثير من المهام الشاقة الملقاة على عاتقك وتنجح.

عاطفيًا: تسيطر عليك الرومنسية الزائدة وتبذل جهدك لإرضاء الحبيب وإسعاده، فتنجح في ذلك.

صحيًا: إذا رغبت في تحسين صحتك، عليك البحث عما يساعدك كثيرًا لتحقيق ذلك.