تفاصيل مصرع عامل دفاعًا عن زوجة صديقه من التحرش ببولاق

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى تورط خفير خاص في قتل عامل، حاول منعه من معاكسة زوجة أحد أصدقائه فى بولاق الدكرور، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وخاطبت مصلحة الطب الشرعي؛ لإفادتها بنتائج تشريح جثمان المجني عليه.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن، مشاجرة نشبت بين المجنى عليه "عامل" وبين الخفير، بسبب قيام الأخير بمعاكسة ربة منزل، فتدخل المجنى عليه وحاول منعه من ذلك نظرًا لأن ربة المنزل هى زوجة أحد أصدقائه، وعاتبه على فعله، فحدثت مشادة بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الخفير على العامل بسلاح أبيض فسقط على الأرض غارقًا فى دمائه.



وتابعت التحقيقات أنه، تم نقل جثمان المجنى عليه إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة، فصدر قرار من النيابة بتشريح الجثمان، وطلبت تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بالتحفظ على سلاح الجريمة، وإرساله إلى المعمل الجنائي لفحصه وكتابة تقرير واف عنه.



ألقت مباحث الجيزة القبض على خفير خاص، لاتهامه بقتل عامل بسلاح أبيض، لتصدى الضحية للمتهم بعد معاكسته لزوجة أحد أصدقائه ببولاق الدكرور، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط السلاح المستخدم فى الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتم إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق، التى أصدرت قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما واجهته بالتحريات، وما جاء فى أقوال الشهود.



وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بمطواة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن المجنى عليه دافع عن زوجة أحد أصدقائه، بعد أن عاكسها خفير خاص خلال سيرها بالشارع، ما دفع المتهم للاعتداء عليه بمطواة. وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.