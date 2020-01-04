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حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة عشيقها

السبت 04/يناير/2020 - 01:24 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، محاكمة ربة منزل بتهمة قتل زوجها بمساعدة عشيقها.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهمة تزوجت بموظف وكانت تعيش حياة سعيدة ولكن سرعان ما دبت المشاكل بينهما، وكانت تعانى من «الخرس الزوجي»؛ بسبب انشغال زوجها في العمل لأوقات متأخرة، وعدم الاهتمام بها ومشاعرها، مما جعلها تدخل في علاقة عاطفية مع رجل آخر.

واستغل العشيق انشغال زوج المتهمة عنها، وبدأ يلقى شباكه عليها لاصطيادها، حيث تعرف عليها في مكان عمله، ونشأت بينهما علاقة عاطفية تطورت إلى علاقة جنسية، حيث كانت ترسل له المتهمة صورًا لها في أوضاع إباحية لعشيقها دون أن يدري زوجها بما يجرى في غيابه.

وظل العشيق يتردد على شقة المتهمة في أوقات غياب زوجها ويقيم معها علاقة جنسية، بينما في بعض الأوقات تذهب المتهمة لعشيقها في شقته.

وفي أحد الأيام شعرت الزوجة أنها لم تستطع العيش مع زوجها وترغب في التخلص من زوجها؛ بسبب عدم قدرتها على الاستمرار معه، واتفقت المتهمة مع عشيقها على التخلص من زوجها، حيث اختمرت في عقلهما فكرة دس السم له في الطعام، ورسما المتهمان السيناريو لإنهاء حياة الزوج المخدوع، وبالفعل اشترى المتهم لعشيقته «سم» حتى تضعه في الطعام لزوجها والتخلص منه.

وقررت الزوجة الخائنة أن تقيم لزوجها العشاء الأخير في حياته، حيث أحضرت له الطعام على السفرة وجلست معه تتناول معه الطعام، ولكنها كانت قد وضعت السم له في طعامه، حيث شعر الزوج بإعياء شديد وسقط على الأرض.

وادعت المتهمة وفاة زوجها؛ بسبب تناوله أقراص مخدرة، ولكن بمناقشتها وبفحص هاتفها تم العثور على صور إباحية أرسلتها لعشيقها، وبمواجهتها بالتحريات انهارت واعترفت بقتله بمساعدة عشيقها.

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