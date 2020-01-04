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مقتل شبل الزيدى زعيم «كتائب الأمام على» فى ضربة جوية ببغداد الجيش الليبى يسقط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس

عالم

الجيش الليبى يسقط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس

السبت 04/يناير/2020 - 01:23 ص
جريدة الدستور
نغم رأفت
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أعلن الجيش الليبي، في خبر عاجل، إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوبي العاصمة طرابلس، وفق ما ذكرت "سكاى نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل.

ووافق البرلمان التركى، مساء أمس الأول الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.

وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.

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