-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سقوط 65 قتيلًا فى أعمال عنف بغرب دارفور

السبت 04/يناير/2020 - 05:02 ص
جريدة الدستور
طباعة
أعلنت البعثة الدولية لحفظ السلام، أمس الجمعة، أن 65 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 50 آخرين، كما نزح آلاف عن ديارهم خلال أعمال عنف بين جماعات عرقية عربية وأخرى أفريقية في ولاية غرب دارفور بالسودان على مدى الأسبوع المنقضي.

والاشتباكات التي اندلعت يوم 29 ديسمبر هي الأسوأ في غرب دارفور منذ سنوات، على الرغم من أن التفاصيل حول الضحايا أٌعلنت ببطء.

ويمثل العنف أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها السلطات العسكرية والمدنية التي تتقاسم السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل. وتحاول السلطات التوسط لإرساء سلام دائم في غرب دارفور ومناطق أخرى في السودان تشهد صراعات بين جماعات متصارعة من السكان.

واندلع العنف في غرب دارفور بعد نزاع بين الجماعات العرقية العربية والأفريقية في مدينة الجنينة عاصمة الولاية. وقال سكان إن مسلحين من العرب داهموا مخيما لنازحين في المنطقة كما أحرقوا عددا من القرى.

وقالت البعثة المشتركة لحفظ السلام من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) الجمعة، إنها تشعر بقلق بالغ بسبب "تدهور الوضع الأمني والإنساني في الجنينة والمنطقة المحيطة بها".

واندلع الصراع في دارفور عام 2003 بعد أن حمل متمردون غالبيتهم من غير العرب السلاح ضد الخرطوم. ووُجهت اتهامات للقوات الحكومية ومسلحين موالين لها أغلبهم من العرب بارتكاب فظائع واسعة النطاق خلال مقاومة التمرد.

وتنعم ولاية غرب دارفور بالهدوء بشكل عام منذ عام 2010 إلا أن التوتر عاد مجددا في عام 2017 في شكل مناوشات وقعت بين الحين والآخر.

كما وقعت اشتباكات الجمعة والخميس في مدينة بورسودان بشرق البلاد بين بني عامر وجماعات عرقية نوبية أودت بحياة ثمانية أشخاص كما شهدت سقوط عشرات المصابين.

ووقعت اشتباكات بين بني عامر والنوبيين في الماضي، لكن الجانبين وقعا اتفاق صلح في الآونة الأخيرة بعد أعمال عنف أوقعت 16 قتيلا على الأقل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الباردة.. واليوم أمطار رعدية

منذ حوالي 4 ساعات

مقتل شبل الزيدى زعيم «كتائب الإمام على» فى ضربة جوية ببغداد

منذ حوالي 7 ساعات

الأمطار تغرق الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة انضمام فرجاني ساسي لـ«أهلي جدة»

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

مقتل شبل الزيدى زعيم «كتائب الإمام على» فى ضربة جوية ببغداد

الأمطار تغرق الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

الرقابة الإدارية: القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة

«منقذ فتاة المنصورة»: 2000 شاب تحرشوا بيها وكانوا هياخدوها معاهم

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

طرق الوقاية من الإصابة بسكرى الحمل

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

الرئيس نيوز

مصدر أمني عراقي: ضربة جوية تستهدف عجلات شمال بغداد

حفتر: أطالب الليبيين بالوحدة لردع السلطان التركي المعتوه

القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة

وكيل النواب: لا قيمة للمنظمات الدولية ما لم تتصدى لأطماع أردوغان في غاز المتوسط

منوعات

دراسة: النوم على أسرة منفصلة يحمى من المشاكل الزوجية

جوجل تحذر من قرصنة كاميرات «شاومي» للتجسس على المنازل

«أرقام مفزعة».. حرائق أستراليا قتلت نصف مليار حيوان و12 إنسانًا

بعد موت صغارها.. قطة تتبنى كلاب

كشكول

بسبب الطقس.. محافظ البحيرة يؤجل الامتحانات

محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات التعليم

ننشر المراجعة النهائية لمادة التربية الدينية الإسلامية للثاني الثانوي

الأربعاء.. اختيار المعلمين المشاركين بوضع مناهج "الجدارات" في ٣ تخصصات

إسلام سياسي

الإفتاء تطلق هاشتاج «كلنا جيش مصر».. وتنشر فيديو لفضل الجيش المصري

الإفتاء: التدخل التركي في ليبيا انتهاك صارخ للشرعية

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
د.كريمة الحفناوى
ثورة المعلومات ومستقبل العالم
المزيد
ads

الثقافة

«The Greatest Story Ever Told» بنادى سينما الجزويت

إطلاق كتاب "صوت صارخ من البرية" بدار الثقافة الجديدة

الليلة.. علاقة المسرح بالفن التشكيلى بجمعية محبى الفنون الجميلة

اليوم.. "ملاكم ليبرفيل" بسينما الهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك