خبراء: الإصلاحات الاقتصادية سبب انخفاض التضخم.. والإشادات الدولية تدعو للتفاؤل

شهد عام 2019 تحسنًا للعديد من مؤشرات الاقتصاد المصري؛ كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية، حيث ارتفع النمو من 4.4% في 2014 إلى 5.6% والعجز انخفض من 11.4% في 2014 إلى 8.4%، وهو ما أدى إلى إشادت كثيرة من الخبراء والمؤسسات الاقتصادية العالمية، تناقلتها وسائل الإعلام الدولية.



وتعليقًا على هذا الأمر، أكدت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، أنه رغم تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، فهناك خطوات كثيرة لابد من إجرائها حتى يشعر المواطن بالتطور الذي يحدث وسرعته.



وأضافت «فهمي»، في تصريحات لها، أن الاقتصاد المصري مرهون بمستوى معيشة المواطن وتحسين ظروفه، وعلى الرغم من انخفاض أسعار الدولار؛ إلا أن هناك عوامل تؤثر على إحساس المواطن بتحسن الاقتصاد، أبرزها ملف سد النهضة والذي لم يحسم بعد، فضلًا عن محاربة الحكومة للفساد الداخلي.



وبرغم تفاؤلها بمؤشرات الاقتصاد المصري؛ إلا أنها أشارت إلى التحديات الدولية التي تقف أمام الاقتصاد بشكل عام منها اشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ودول أخرى، فضلًا عن الحروب وحالة عدم الاستقرار التي تسود المنطقة العربية في سوريا والعراق ولبنان وهناك خشية حقيقية من تفجر الأوضاع أكثر.



فيما قالت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس، إن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة تتوجه إلى أن تكون منتجة وليست مستهلكة؛ وهذا ما ساهم في انخفاض معدلات التضخم، وتخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة، وذلك بعد 3 سنوات من التعويم.



وأكد المحلل الاقتصادي هاني أبوالفتوح، أن التضخم انخفض إلى أقل مستوى له منذ 9 سنوات، وهو 2.4% في أكتوبر الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018، حيث سجل 17.5%، لافتًا إلى أن ذلك ساهم في خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% على الإيداع والإقراض، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.



وأوضح الباحث الاقتصادي بالأهرام وليد عبدالعظيم، أن الرقابة على الأسواق جعلت المواطن يشعر بحجم الإنجازات الاقتصادية التي تمت خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الإرشادات الدولية تجاه خطة الإصلاح الاقتصادي بدأت منذ 6 أعوام.



وأشار «عبدالعظيم»، في تصريحات له، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة كانت سببًا في تراجع التضخم وساهمت بشكل كبير في اتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرارًا بخفض الفائدة، وسط توقعات بالمزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة.