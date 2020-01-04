اليوم.. انطلاق أولى حلقات مسلسل «بخط الإيد» لأحمد رزق

تنطلق أولى حلقات مسلسل «بخط الإيد» الذي يخوض بطولته الفنان أحمد رزق، مساء اليوم السبت، عبر فضائية «dmc».



ويجسد «رزق» شخصية تدعى «يوسف»، وهو يعمل طبيب تخدير، ويتميز في مهنته بدرجة يشهد بها الجميع، وأغلبية مشاهده مع معظم نجوم العمل بالكامل.



وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي واجتماعي، وبالأخص علاقة الرجل بالمرأة عندما تدور في إطار سلبي، فيؤدي ذلك إلى الانفصال، والابتعاد عن بعضهما والندم بعد ذلك.



«بخط الإيد» بطولة أحمد رزق، وإيمان العاصي، وسوسن بدر، وميرنا نور الدين، ويسرا اللوزي، وخالد كمال، وصفاء جلال، ومحمد محمود، ومحمد حاتم، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.