-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استمرار الخلاف في مجلس الشيوخ حول طريقة محاكمة ترامب

السبت 04/يناير/2020 - 12:01 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
يواجه مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اليوم طريقا مسدودا حول كيفية المضي قدما في محاكمة الرئيس دونالد ترامب في الوقت الذي استمر فيه الخلاف بين قادة المجلس حول ما إذا كان يتعين دعوة كبار المسؤولين في البيت الأبيض للإدلاء بشهاداتهم.
وبعد توقف أعمال المجلس أسبوعين بمناسبة عطلة العام الجديد لم يتضح إلى الآن متى ستبدأ محاكمة ترامب.
وقال زعيم الأغلبية بالمجلس ميتش ماكونيل، وهو جمهوري، إن من غير الممكن أن تبدأ المحاكمة قبل أن ترسل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لائحة الاتهام التي تضم تهمتين موجهتين إلى ترامب في القضية والتي لم ترسلها بعد إلى مجلس الشيوخ.
ووافق مجلس النواب الذي يتمتع الحزب الديمقراطي بالأغلبية فيه في ديسمبر على مساءلة ترامب لقيامه بالضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق بشأن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق الذي يحتمل أن ينافس ترامب في انتخابات الرئاسة هذا العام.
وستجرى المحاكمة في مجلس الشيوخ ومن المتوقع أن يبرئ المجلس الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية ترامب.
لكن كلا من ماكونيل وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر يختلفان منذ أواخر العام الماضي على الطريقة التي سيتم بها إجراء المحاكمة.
وقال ماكونيل اليوم الجمعة إن مجلس الشيوخ ينبغي أن يمضي قدما ويبدأ المحاكمة ويحسم الخلاف على الشهود "أثناء المحاكمة" وذلك في تكرار لموقفه السابق. وأضاف أن المحاكمة على هذا النحو ستكون على غرار ما جرى في مساءلة الرئيس الأسبق بيل كلينتون قبل نحو عقدين.
ونال كلينتون، وهو ديمقراطي، البراءة في مجلس الشيوخ.
وقال شومر الذي تحدث بعد ماكونيل اليوم الجمعة إن على المجلس إجراء محاكمة نزيهة لترامب مع سماع الشهود وتقديم الوثائق ذات الصلة.
وأضاف شومر متحدثا في مجلس الشيوخ أنه لم تكن هناك قط محاكمة "يُحرم فيها المجلس من سماع الشهود" داعيا زعيم الأغلبية الجمهورية بالمجلس للالتزام بدعوة الشهود قبل بدء المحاكمة.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

«جن» في حفل خطوبة تركي آل الشيخ (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

«فتاة المنصورة» تكشف تفاصيل واقعة التحرش أمام النيابة العامة

منذ حوالي 6 ساعات

فيديو جديد لـ«اغتيال قاسم سليماني»

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الباردة.. واليوم أمطار رعدية

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

الرقابة الإدارية: القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة

الأمطار تغرق الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

حقيقة انضمام فرجاني ساسي لـ«أهلي جدة»

«منقذ فتاة المنصورة»: 2000 شاب تحرشوا بيها وكانوا هياخدوها معاهم

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

النظام الغذائي النباتي يضر بصحة الأعصاب

طريقة التخلص من دهون البطن

الرئيس نيوز

حفتر: أطالب الليبيين بالوحدة لردع السلطان التركي المعتوه

القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة

وكيل النواب: لا قيمة للمنظمات الدولية ما لم تتصدى لأطماع أردوغان في غاز المتوسط

منقذ فتاة المنصورة: "2000 واحد تحرشوا بيها.. وكان معاهم سلاح"

منوعات

دراسة: النوم على أسرة منفصلة يحمى من المشاكل الزوجية

جوجل تحذر من قرصنة كاميرات «شاومي» للتجسس على المنازل

«أرقام مفزعة».. حرائق أستراليا قتلت نصف مليار حيوان و12 إنسانًا

بعد موت صغارها.. قطة تتبنى كلاب

كشكول

بسبب الطقس.. محافظ البحيرة يؤجل الامتحانات

محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات التعليم

ننشر المراجعة النهائية لمادة التربية الدينية الإسلامية للثاني الثانوي

الأربعاء.. اختيار المعلمين المشاركين بوضع مناهج "الجدارات" في ٣ تخصصات

إسلام سياسي

الإفتاء تطلق هاشتاج «كلنا جيش مصر».. وتنشر فيديو لفضل الجيش المصري

الإفتاء: التدخل التركي في ليبيا انتهاك صارخ للشرعية

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
د.كريمة الحفناوى
ثورة المعلومات ومستقبل العالم
المزيد
ads

الثقافة

لجنة لانتقاء فصول «طه حسين ملفات ووثائق»

«الإرهاب لا دين له» محاضرة بـ«ثقافة الإسماعيلية»

بدء فرز أصوات الناخبين في نقابة التشكيليين

نبيلة مكرم تشهد «أيام مرسي».. وزراء في حضرة حفلات توقيع كتب

صفحتنا ع الفيس بوك