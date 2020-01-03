-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع منصات النفط والغاز في أمريكا يمتد للعام الجديد

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:56 م
النفط
النفط
طباعة
قالت شركة بيكر هيوز الأمريكية للاستشارات والخدمات النفطية اليوم الجمعة، إن العام الجديد انطلق بمزيد من الخسائر في منصات النفط والغاز الأمريكية، حيث تراجع عددها في الولايات المتحدة بمقدار تسع منصات خلال الأسبوع.

وتراجع العدد الإجمالي لمنصات النفط والغاز حاليا إلى 279 منصة مقابل 796 منصة في مثل هذا التوقيت من العام الماضي.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن تقرير الشركة أن عدد منصات النفط خلال هذا الأسبوع قد تراجع بمقدار 7 منصات. وانخفض العدد الإجمالي لمنصات الغاز النشطة في الولايات المتحدة بمقدار منصتين، وفقا للتقرير ليصل إلى 123 منصة للغاز، مقارنة مع 198 منصة قبل عام.

وتخلصت الولايات المتحدة من ما إجماله 207 منصات للنفط طوال عام 2019، بينما نما الإنتاج من 7ر11 مليون برميل في اليوم في بداية العام إلى 9ر12 مليون برميل في اليوم في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق منذ الأسبوع الأخير من بدء تسجيل البيانات.

وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم الجمعة بعدما اغتالت القوات الأمريكية قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي تراه الولايات المتحدة أنه وراء الهجمات على البنية التحتية لشركة أرامكو السعودية للنفط في سبتمبر عام 2019.

وتراجع العدد الإجمالي للمنصات في كندا مع انخفاض منصات النفط والغاز بمقدار 14 منصة، بعد انخفاض بلغ 50 منصة في الأسبوع الماضي.

ويبلغ عدد منصات النفط والغاز حاليا عند 85 منصة فقط بارتفاع 9 منصات عن الفترة نفسها من العام الماضي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الباردة.. واليوم أمطار رعدية

منذ حوالي 8 ساعات

نائب عراقي يكشف سيناريوهات الرد الإيراني على مقتل سليماني

منذ حوالي 5 ساعات

شهود جدد في «التحرش بفتاة المنصورة» أمام النيابة

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر يكشف حقيقة مصرع 17 سجينًا في انقلاب سيارة ترحيلات

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

الرقابة الإدارية: القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة

الأمطار تغرق الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

حقيقة انضمام فرجاني ساسي لـ«أهلي جدة»

«منقذ فتاة المنصورة»: 2000 شاب تحرشوا بيها وكانوا هياخدوها معاهم

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

النظام الغذائي النباتي يضر بصحة الأعصاب

طريقة التخلص من دهون البطن

الرئيس نيوز

حفتر: أطالب الليبيين بالوحدة لردع السلطان التركي المعتوه

القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة

وكيل النواب: لا قيمة للمنظمات الدولية ما لم تتصدى لأطماع أردوغان في غاز المتوسط

منقذ فتاة المنصورة: "2000 واحد تحرشوا بيها.. وكان معاهم سلاح"

منوعات

دراسة: النوم على أسرة منفصلة يحمى من المشاكل الزوجية

جوجل تحذر من قرصنة كاميرات «شاومي» للتجسس على المنازل

«أرقام مفزعة».. حرائق أستراليا قتلت نصف مليار حيوان و12 إنسانًا

بعد موت صغارها.. قطة تتبنى كلاب

كشكول

بسبب الطقس.. محافظ البحيرة يؤجل الامتحانات

محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات التعليم

ننشر المراجعة النهائية لمادة التربية الدينية الإسلامية للثاني الثانوي

الأربعاء.. اختيار المعلمين المشاركين بوضع مناهج "الجدارات" في ٣ تخصصات

إسلام سياسي

الإفتاء تطلق هاشتاج «كلنا جيش مصر».. وتنشر فيديو لفضل الجيش المصري

الإفتاء: التدخل التركي في ليبيا انتهاك صارخ للشرعية

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
د.كريمة الحفناوى
ثورة المعلومات ومستقبل العالم
المزيد
ads

الثقافة

لجنة لانتقاء فصول «طه حسين ملفات ووثائق»

«الإرهاب لا دين له» محاضرة بـ«ثقافة الإسماعيلية»

بدء فرز أصوات الناخبين في نقابة التشكيليين

نبيلة مكرم تشهد «أيام مرسي».. وزراء في حضرة حفلات توقيع كتب

صفحتنا ع الفيس بوك