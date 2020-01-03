سوء الطقس يؤجل امتحانات النقل في البحيرة

قرر منذ قليل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تأجيل امتحانات السبت بجميع مدارس البحيرة، نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة الطلاب محافظ البحيرة.



حيث قرر محافظ البحيرة تأجيل امتحانات السبت الموافق ٤ يناير بكافة المراحل التعليمية إلى يوم الخميس الموافق ٩ يناير٢٠٢٠ مع الالتزام بكافة الجداول المعتمدة كما هى، وبالنسبة للمعاهد الأزهرية، امتحانات السبت المرحلة الإعدادية تؤجل ليوم الاربعاء 81، والمرحلة الثانوية الأزهرية امتحان يوم السبت 41 يؤجل إلى 1212020.



وشهدت محافظة البحيرة حالة من الطقس السيئ والأمطار الشديدة التي هطلت بغزارة على جميع قرى ومدن المحافظة مما أدى إلى غرق الشوارع وتوقف حركة الصيد وغلق بوغاز رشيد.



ونظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار تهيب المحافظة بالمواطنين الالتزام بمنازلهم إلا للضرورة القصوى، وكذا الالتزام بإتباع الإرشادات التي تم التنويه عنها والتأكيد عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومنها: تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية، تجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك.



كما يتم فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة، التواصل السريع مع الجهات المختصة (الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها، الاتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطوارئ، فصل التيار الكهربائي الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائي،عدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة، عدم الوقوف في الأماكن المكشوفة فى حال حدوث البرق.



كما تؤكد المحافظة أنه ومنذ بداية موجة الأمطار انتشرت على الفور جميع وحدات التدخل السريع بمدن ومراكز وقرى المحافظة للعمل على رفع تراكمات المياه وكذا انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمدن وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لحل أى مشكلة تطرأ على الفور فى شتى القطاعات وتوجيه الوحدات الخاصة بالتدخل للمساهمة فى تخفيف الآثار الناجمة لموجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة.