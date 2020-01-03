«سنفسد مغامرة المعتوه».. 10 رسائل وجهها حفتر للشعب الليبي

وجه القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، 10 رسائل في كلمة استثنائية للشعب الليبي، مساء اليوم الجمعة، بشأن آخر التطورات، والتي تضمنت الرد على إعلان البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.



وتستعرض «الدستور» في سياق السطور الآتية تلك الرسائل:



- تحرير طرابلس لم يعد محل شك لدي الشعب الليبي وقواته المسلحة.

- حسم معركة طرابلس تشرف على النصر.

- المعركة أصبحت الآن حربا ضروسا ضد مستعمر غاشم وعدو يسترجع تاريخا غاشما ضد العرب.

- المعتوه أردوغان يشعل الفتنة بين المسلمين وشعوب المنطقة بأسرها ومصيره سيكون عظة وعبرة للبغاة والطغاه.

- أردوغان يغامر لإحياء الإرث العثماني في ليبيا والمنطقة.

- قبول المواجهة والتحدي ورص الصفوف ونبذ الخلافات.

- الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة وحمل السلاح رجالا ونساء عسكريون ومدنيون ضد العدو.

- على الشعب التركي الشقيق أن ينتفض ضد أردوغان الذي يلقي بجيشهم إلى التهلكة.

- الجيش الليبي مُصر على دحر الإرهاب في كامل التراب الوطني.

- اتفاقيتا التعاون بين الوفاق وتركيا "خنوع وذل وعار".