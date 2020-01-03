2019.. عام تعافي الاقتصاد المصري

عرضت فضائية cnbc عربية، تقريرا يسلط الضوء على تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2019.



وأشار التقرير إلى أن عام 2019 شهد تحسنًا لعدد من مؤشرات الاقتصاد المصري كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية، إذ ارتفع النمو من 4.4% في 2014 إلى 5.6% والعجز انخفض من 11.4% في 2014 إلى 8.4%.

وفيما صارت أغلب المؤشرات في طريق التحسن، إلا أن أرقام الاستثمار الأجنبي لم ترتق خلال العام للنسب المرجوة.



ولفت التقرير إلى أن المواطن المصري استطاع ان يجني بعض ثمار الإصلاح الاقتصاد خلال عام 2019 حيث تراجعت أرقام التضخم والبطالة إلى خانة الآحاد، وبلغ الغنفاق على الصحة والتعليم نحو 210 مليار جنيه، وعلى دعم الغذاء 87 مليار جنيه، بالإضافة إلى تسليم 750 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.

