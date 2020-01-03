مصادر: «مدير الزراعة» يسدد 650 ألف جنيه للكسب غير المشروع

سدد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق (ر.ع) 650 ألف جنيه (شيك بنكي)، أمس، لجهاز الكسب غير مشروع من أجل التصالح في مبالغ كان قد حصل عليها خلال الفترة الماضية بشكل غير قانوني من الوزارة.



وقال مصدر في وزارة الزراعة إن هناك قضايا مفتوحة أمام الجهاز ويسعى رئيس قطاع مكتب وزير الزراعة إلى التصالح فيها.



يذكر أن رئيس مكتب الوزير عُين مستشارا ومشرفا على قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير في غير أوقات العمل الرسمية، ما دفع بعض نواب الشعب بالتقدم إلى رئيس مجلس النواب بطلبي إحاطة للوزير السابق والحالي للوقوف على أسباب تواجده غير القانوني داخل الوزارة.

