مقتل 19 في هجوم مسلح بوسط نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية أن مسلحين قتلوا 19 فى هجوم شنوه فى منطقة قبلية فى وسط نيجيريا.



وأوضحت الشرطة فى بيان نقلته قناة سكاى نيوز، اليوم الجمعة، أن مجهولين هاجموا قرية تاوارى فى ولاية كوجى، على بعد مئة كيلو متر إلى الجنوب من العاصمة أبوجا، ثم أضرموا النار فى المنازل.



وقال المتحدث باسم الشرطة، وليام أيا، إنهم أحرقوا منازل، ومدرسة، وكنيسة، ومقر إقامة زعيم قبلى وقتلوا 19 شخصا، وأضاف عنصر فى قوات الأمن أن قبيلة منافسة شنت الهجوم انتقاما فى إطار توترات تشهدها المنطقة.



وأكد متحدث باسم الشرطة فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث الدموى.