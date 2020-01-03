زلزال بقوة 5.5 درجة ريختر يضرب نيكاراجوا

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر للزلازل، اليوم الجمعة، مدينة سانتا تيريزا في نيكاراجوا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية القول، إن مركز الزلزال يبعد تسعة كيلومترات غرب مدينة سانتا تيريزا في نيكاراجوا.



ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية.