أحلام تنضم لنجوم «سمرات شتاء الرياض»

تستعد الفنانة الإماراتية أحلام لإحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات «سمرات شتاء الرياض» في موسم الرياض وتنظمه الهيئة العامة للترفيه.



الحفل يقام في منتزه الثمامة البري، بمحمية الملك خالد الملكية، يوم 7 يناير، ويشاركها خلال الحفل الفنان أصيل أبو بكر.



ويشارك في حفلات شتاء موسم الرياض، عددًا من النجوم ومنهم الفنانة المصرية أنغام، ويشاركها في الحفل كل من الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، والفنانة اللبنانية ميريام فارس.