جنرال أمريكي: لا يزال من الممكن تنفيذ مؤامرات سليماني رغم مقتله

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، إنه لا يزال من الممكن تنفيذ مؤامرات قاسم سليماني رغم مقتله.

وأضاف القائد العسكري الأمريكي -حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة- أن بلاده تدرك تماما التداعيات الاستراتيجية لقتل سليماني ولكن خطر عدم التحرك كان يفوق خطر التحرك ضد إيران.

ولقى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ومرافقوه مصرعه في هجوم أمريكي استهدف طائرته في مطار بغداد.

وأعلن القائد الجديد لفيلق القدس الإيراني العميد إسماعيل قاآني، الجمعة، مقتل 4 ضباط إيرانيين كبار كانوا برفقة سليماني عندما استهدفته الغارة الأمريكية في محيط مطار بغداد.

والضباط الإيرانيون القتلى في العملية العسكرية الأمريكية هم: النقيب وحيد زمانيان، والرائد هادي طارمي، والعقيد شهرود مظفري نيا، واللواء حسين جعفري نيا.

فيما أورد التلفزيون الرسمي الإيراني نبأ مقتل 10 أشخاص في الغارة الجوية الأمريكية، 5 منهم أعضاء في الحرس الثوري.